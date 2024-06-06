Trabzonspor'da Uğurcan'a yeni alternatifler!

Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda gündemine alması beklenen kaleciler belirlendi.
Al İttifak ile adı anılan deneyimli eldivenin satılması beklenirken, bordo mavili takım alternatiflerini listeledi.
Fırtına bu durumda; Rize file bekçisi Gökhan Akkan, Fransa'dan Doğan Alemdar ve Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt gibi isimlerden birine imza attırmayı hedefliyor.
Al İttifak ile adı anılan deneyimli eldivenin satılması beklenirken, bordo mavili takım alternatiflerini listeledi.
Fırtına bu durumda; Rize file bekçisi Gökhan Akkan, Fransa'dan Doğan Alemdar ve Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt gibi isimlerden birine imza attırmayı hedefliyor.
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