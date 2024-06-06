Trabzonspor'da Uğurcan'a yeni alternatifler!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle alternatif isimleri belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan'a yeni alternatifler!
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06 Haziran 2024 10:49
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda gündemine alması beklenen kaleciler belirlendi.

Al İttifak ile adı anılan deneyimli eldivenin satılması beklenirken, bordo mavili takım alternatiflerini listeledi.

Fırtına bu durumda; Rize file bekçisi Gökhan Akkan, Fransa'dan Doğan Alemdar ve Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt gibi isimlerden birine imza attırmayı hedefliyor.

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