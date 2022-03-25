Trabzonspor'da üçlü zirveden çıkan isim: Yusuf Yazıcı!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Salı günü bir araya geldiği toplantı kulübün resmi sitesinden kamuoyuna açıklandı. Toplantı Doğan'ın İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde gerçekleşti. 4 saat sürdü.



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Önceleri toplantının gizli tutulması düşünüldü. Ancak bu şekilde speküle edileceğinden hareketle buluşmanın duyurulmasına karar verildi. Toplantının ana gündem maddesi ise Yusuf Yazıcı oldu.. Yazıcı'nın dönüşü ile ilgili 3'lü hemfikir oldu.



Şampiyonlar Ligi kadrosunda Yusuf Yazıcı'ın olması, "takımın lehinedir" karar çıktı. Özellikle Rusya'da kalmasının, CSKA Moskova'da devam etmesinin kariyeri için ne gibi felaketlere yol açabileceğinin kendisine anlatılması kararına varıldı.



Son olarak Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile Hamit Altıntop'un Yusuf'la görüşme yapmaları ve kendisine Rusya'nın durumundan bahsederek, yarın öbür gün UEFA ve FIFA, milli takıma gelmeni engelleyebileceğinden bahsetmesi dikkat çekti.



TFF'nin 7 Nisan'a kadar Rusya ve Ukrayna'dan futbolcuların transferi için izin vermesi üzerine Yusuf'la ilgili yeni bir hamle yapılması kararı alındı.





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