Trabzonspor'da üçlü zirve

Trabzonspor'da cuma akşamı oynanan Ankaragücü maçının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, özel uçakla İstanbul'a gitti.



Bu üçlü, gidişatla ilgili durum değerlendirmesi yaparken, Avcı geniş çaplı bir rapor sunacağını belirtti. Oyuncu performansları, Dünya Kupası arasındaki planlama ve transfer dahil tüm konular yakın zamanda tekrar masaya yatırılacak.



Savunmada sıkıntı var



Geçtiğimiz sezon takım savunmasındaki başarısıyla fark yaratan Trabzonspor, bu kez defansta sıkıntı çekiyor. Bordo Mavililer, son 4 maçın sadece 1'inde kalesini kapatırken, diğer 3 karşılaşmada 5 gol yedi. Söz konusu periyotta 6 puan yitiren Fırtına, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz yılın ilk 13 haftalık periyoduna göre ise bu kez 10 puan daha az topladı.



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13 haftalık periyotta 6 galibiyeti olan Bordo-Mavili ekip, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4'ü, son 5 haftada yaşandı. 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Trabzonspor, 1.5 aylık ara sonrası Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Sonrasında sırasıyla Karagümrük (d), Giresun, Alanya (d) ve Başakşehir maçları var.





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