Trabzonspor'da üç sözleşme fesih!

Trabzonspor, iki oyuncusu Murat Cem Akpınar, Hakan Yeşil ve Batuhan Kör'ün sözleşmesini feshetti.
Bordo-mavili takımdan Murat Cem Akpınar için KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.
SAKARYASPOR'A GİDİYOR
Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
BATUHAN, VAN SPOR'A GİDİYOR
Trabzonspor, Murat Cem'in ardından Batuhan Kör'ün de kontratını da feshetti. Batuhan Kör, Van Spor'a gitti.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamalar şu şekilde;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör arasındaki 26.01.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
HAKAN YEŞİL, PENDİKSPOR'A GİTTİ
Öte yandan Trabzonspor, Hakan Yeşil'in 11 milyon TL karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.
Bordo-mavili takımdan Murat Cem Akpınar için KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.
SAKARYASPOR'A GİDİYOR
Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
BATUHAN, VAN SPOR'A GİDİYOR
Trabzonspor, Murat Cem'in ardından Batuhan Kör'ün de kontratını da feshetti. Batuhan Kör, Van Spor'a gitti.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamalar şu şekilde;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör arasındaki 26.01.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
HAKAN YEŞİL, PENDİKSPOR'A GİTTİ
Öte yandan Trabzonspor, Hakan Yeşil'in 11 milyon TL karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.
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