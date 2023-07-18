Trabzonspor'da üç ayrılık kapıda

Şampiyonluk sonrası geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde yeni bir yapılanmaya girdi.
Kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanan ve birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Bordo-Mavililerde ayrılıklar sürebilir.
Futbolu bırakan Marek Hamsik, kiralık sözleşmeleri sona eren Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Lazar Markovic ile Flavio, Marc Bartra, Lahtimi, Dorukhan Toköz, Taha Altıkardeş ve Abdülkadir Parmak'a teşekkür eder Trabzonspor'da 3 ayrılık daha gündemde.
İŞTE O İSİMLER
TRT Spor'un haberine göre o isimler Mario Gomez, Enis Bardhi ve Manolis Siopis. Maxi Gomez için Cadiz, Granada, Alaves ve Empoli girişimlerini sürdürüyor.
Enis Bardhi'ye ise Torino ve Arap Yarımadası'ndan talipler var. Yunan orta saha Manoli Siopis de Çaykur Rizespor, PAOK ve AEK'nın radarında. Trabzonspor gelen teklifleri yeterli bulması durumunda bu 3 ismin gidişine onay verebilir.
Kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanan ve birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Bordo-Mavililerde ayrılıklar sürebilir.
Futbolu bırakan Marek Hamsik, kiralık sözleşmeleri sona eren Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Lazar Markovic ile Flavio, Marc Bartra, Lahtimi, Dorukhan Toköz, Taha Altıkardeş ve Abdülkadir Parmak'a teşekkür eder Trabzonspor'da 3 ayrılık daha gündemde.
İŞTE O İSİMLER
TRT Spor'un haberine göre o isimler Mario Gomez, Enis Bardhi ve Manolis Siopis. Maxi Gomez için Cadiz, Granada, Alaves ve Empoli girişimlerini sürdürüyor.
Enis Bardhi'ye ise Torino ve Arap Yarımadası'ndan talipler var. Yunan orta saha Manoli Siopis de Çaykur Rizespor, PAOK ve AEK'nın radarında. Trabzonspor gelen teklifleri yeterli bulması durumunda bu 3 ismin gidişine onay verebilir.