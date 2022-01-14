Trabzonspor'da Tymoteusz Puchacz'ın bilinmeyen yönleri...

Trabzonspor'un Union Berlin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tymoteusz Puchacz, futbolculuğunun yanı sıra saha dışında da aktif bir yaşantı sürdürüyor, müziğe olan düşkünlüğünün yanı sıra kadın hakları mücadelesi gibi sosyal konularla da yakından ilgileniyor.



Rap müzik 22 yaşındaki futbolcunun tutkusu… İlk şarkısını iki yıl önce piyasaya sürdü ve 'Kante' isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkı Youtube'da şimdiye kadar 2 milyon 700 bin kişi tarafından izlendi, Katowice'de forma giydiği dönem, takımın soyunma odasında maçlardan önce ve sonra çalındı.



Polonyalı futbolcu geçtiğimiz yıl bir kez daha kamera karşısına geçti ve koronavirüsle mücadeleye destek olmayı hedefleyen projede şarkı söyledi. Trabzonspor'un yeni transferinin Hot16challenge kapsamındaki performansı da internet üzerinde yüzbinlerce tıklama aldı.



Amatör kayıtlarını stüdyoda profesyonele döken futbolcu; bu ilk profesyonel kaydının ardından ilk konserine de çıkacaktı. Ancak kendisi için organize edilmesi düşünülen organizasyon, pandemi koşulları nedeniyle iptal edildi. Bordo-mavili futbolcunun müzikteki üretimlerine devam ettiği ve ilerleyen dönemlerde yeni şarkılarını da çıkarmasını beklendiği öğrenildi.



Toplumsal konularda görüşlerini açıklamaktan çekinmeyen Tymoteusz Puchacz, kadın hakları mücadelesine destek veriyor. Polonya'da kürtajın yasaklanmasıyla ülke bu konuda Avrupa Birliği içerisinde en kısıtlayıcı yerlerden bir haline gelmişti. Yoğun protestolara neden olan gelişmelerin ardından genç futbolcu bu olaylara dahil oldu. Puchacz, kürtaj yasağının yasalaşmasına karşı çıkan kadın hareketlerini desteklerken, bu protestoların sembolü olan şimşek simgesini de kendi sosyal medya hesabındaki profilinden paylaştı.





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