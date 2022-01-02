Trabzonspor'da Trondsen Giresunspor yolcusu

Trabzonspor'un ilk yarıda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Anders Trondsen'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Trondsen Giresunspor yolcusu
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02 Ocak 2022 11:06
Trabzonspor'un ilk yarıda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Anders Trondsen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Giresunspor'un talip olduğu Norveçli oyuncu, bordomavililerin yapacağı kısa süreli kampa katılacak. Ancak yeni transferlerin gelmesinin ardından büyük ihtimalle Giresunspor'un yolunu tutacak. 

 

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