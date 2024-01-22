Trabzonspor'da Trezeguet kararı

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Trezeguet için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet kararı
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22 Ocak 2024 11:30
Trabzonspor'da şu anda Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Trezeguet'nin satışı bir süredir gündemdeydi...

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme altına alacak. Daha önce Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncu için 6-7 milyon Euro bandında bir teklif bekleniyor.

Trabzonspor, iyi bir teklif gelmesi halinde Trezeguet'nin gidişine onay verecek.

Trabzonspor'da bu sezon 13 maça çıkan Trezeguet, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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