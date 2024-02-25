Trabzonspor'da Trezeguet ilk peşinde

Trabzonspor'un formda ismi Trezeguet, Adana Demirspor karşısında gol atarsa bordo-mavili forma altında ilk kez üst üste üç maçta gol sevinci yaşayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet ilk peşinde
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25 Şubat 2024 10:26
Trabzonspor'da gözler son haftaların formda ismi Trezeguet'nin üzerinde olacak.

Hatayspor ve Pendikspor maçlarında ağları sarsan Mısırlı oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırırsa, bordo-mavili formayla ilk kez üst üste üç maçta gol atmış olacak.

Süper Lig'de Trabzonspor'la 45 karşılaşmaya çıkan Trezeguet toplamda 17 gol kaydetti.

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