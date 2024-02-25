Trabzonspor'da Trezeguet ilk peşinde

Trabzonspor'da gözler son haftaların formda ismi Trezeguet'nin üzerinde olacak.
Hatayspor ve Pendikspor maçlarında ağları sarsan Mısırlı oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırırsa, bordo-mavili formayla ilk kez üst üste üç maçta gol atmış olacak.
Süper Lig'de Trabzonspor'la 45 karşılaşmaya çıkan Trezeguet toplamda 17 gol kaydetti.
Hatayspor ve Pendikspor maçlarında ağları sarsan Mısırlı oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırırsa, bordo-mavili formayla ilk kez üst üste üç maçta gol atmış olacak.
Süper Lig'de Trabzonspor'la 45 karşılaşmaya çıkan Trezeguet toplamda 17 gol kaydetti.
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