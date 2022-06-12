Trabzonspor'da Trezeguet için pazarlıklar sürüyor

AMAÇ KAMPA KADAR TRANSFERİ BİTİRMEK

Anthony Nwakaeme'den bir türlü beklenen geri dönüşü alamayan Trabzonspor, kanat transferinde görüşmeleri sıklaştırdı. Masouras için Olympiakos ile temasları sürdüren ancak Yunan ekibinin yüksek talepleri nedeniyle beklemede olan Trabzonspor, tanıdık bir isme yönelmişti: Mahmoud Trezeguet...Sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık geçiren Mısırlı yıldız, çıktığı 13 lig maçında 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Aston Villa'ya geri dönen 27 yaşındaki oyuncu, kadroda düşünülmüyor. Premier Lig ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan Trezeguet için Aston Villa'nın 4 milyon Euro'luk bonservis talebi var. Bordo-Mavililer bu rakamı düşürmeye çalışıyor.Fenerbahçe'yle de adı anılan Trezeguet için teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu yönde rapor verdiği belirtilirken, oyuncunun Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Trezeguet, transferi konusunda kulübünden kolaylık bekliyor. Hem oyuncu tarafı hem de Aston Villa ile pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, kanat transferini kampa yetiştirmek amacında.