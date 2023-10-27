29 Ekim

Trabzonspor'da Trezeguet hazır kıta

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Trezeguet'in, Fatih Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Trezeguet hazır kıta
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27 Ekim 2023 12:05
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son oynanan Alanyaspor maçında forma giyemeyen Trezeguet'den müjdeli haber geldi.

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Mısırlı oyuncu daha sonra sahaya çıkarak takımla çalıştı. Takım arkadaşları da Trezeguet'in takımı katılışını alkışlarla kutladı. Trezeguet'in hafta sonunda Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Mısırlı futbolcu sezon başında Galatasaray derbisinde de sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmış ve eksikliği de ciddi şekilde hissedilmişti.

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