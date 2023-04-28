Trabzonspor'da son 5 lig maçının 4'ünü kaçıran, Beşiktaş derbisinde ise son yarım saatte forma giyen Mahmud Trezeguet, artık hazır durumda.
Tamamen iyileşen Mısırlı kanat oyuncusu, Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran Trezeguet'nin geri dönüşü, yüzleri güldürdü.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA ETKİLİ OLMUŞTU
Visca'nın yokluğunda diğer kanatta Markovic forma giyecek. Trezeguet, Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oldukça etkili olmuştu.
Tamamen iyileşen Mısırlı kanat oyuncusu, Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran Trezeguet'nin geri dönüşü, yüzleri güldürdü.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA ETKİLİ OLMUŞTU
Visca'nın yokluğunda diğer kanatta Markovic forma giyecek. Trezeguet, Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oldukça etkili olmuştu.