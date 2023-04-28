Trabzonspor'da Trezeguet geri dönüyor

Trabzonspor'da tamamen iyileşen Mahmud Trezeguet,Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet geri dönüyor
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28 Nisan 2023 13:03
Trezeguet
Trezeguet
Trabzonspor
Trabzonspor'da son 5 lig maçının 4'ünü kaçıran, Beşiktaş derbisinde ise son yarım saatte forma giyen Mahmud Trezeguet, artık hazır durumda.

Tamamen iyileşen Mısırlı kanat oyuncusu, Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran Trezeguet'nin geri dönüşü, yüzleri güldürdü.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ETKİLİ OLMUŞTU

Visca'nın yokluğunda diğer kanatta Markovic forma giyecek. Trezeguet, Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oldukça etkili olmuştu. 

 
 

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