Trabzonspor'da Trezeguet'e teklif yağıyor!

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor gelecek sezonun planlamasını oluşturuyor. Kadrodan ayrılacak isimleri netleştiren yönetim gelen teklifleri değerlendirirken yıldız ismin birçok talibi olduğu ortaya çıktı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet'e teklif yağıyor!
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20 Mayıs 2023 12:03
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 12:04
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer edilecek oyuncular kadar mevcut oyuncularında durumu merak ediliyor.

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Trezeguet ile ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılıyor.

Oynadığı 38 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki sol kanat ile ilgili hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor.

Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.

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