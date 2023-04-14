Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Mahmud Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi.Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor.Ligde 7 gol atan ve takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki yıldız, İstanbul'da Beşiktaş ağlarını sarsmıştı. Şimdi Akyazı'da da gol atmak istiyor.