Trabzonspor'da Trezeguet derbi için can atıyor!

Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mahmud Trezeguet, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet derbi için can atıyor!
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14 Nisan 2023 11:59
Trezeguet
Trezeguet
Trabzonspor
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Mahmud Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi.

Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor.

İSTANBUL'DA ATMIŞTI

Ligde 7 gol atan ve takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki yıldız, İstanbul'da Beşiktaş ağlarını sarsmıştı. Şimdi Akyazı'da da gol atmak istiyor. 

 
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