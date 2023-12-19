Trabzonspor'da Trezeguet 9 maç kaçırabilir

Trezeguet, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'un A.Gücü, Samsun, Antalya, Manisa, G.Saray ve Çaykur Rize ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Eğer Mısır Milli Takımı turnuvada başarılı olur ve tur atlar ise Trezeguet'nin dönüş tarihi daha da uzayacak.
Bu durumda 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.
Eğer Mısır Milli Takımı turnuvada başarılı olur ve tur atlar ise Trezeguet'nin dönüş tarihi daha da uzayacak.
Bu durumda 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.