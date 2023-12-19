Trabzonspor'da Trezeguet 9 maç kaçırabilir

Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nı temsil edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet 9 maç kaçırabilir
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19 Aralık 2023 11:33
Trezeguet, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'un A.Gücü, Samsun, Antalya, Manisa, G.Saray ve Çaykur Rize ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Eğer Mısır Milli Takımı turnuvada başarılı olur ve tur atlar ise Trezeguet'nin dönüş tarihi daha da uzayacak.

Bu durumda 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek. 

 
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