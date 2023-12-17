Trabzonspor'da Trezeguet 6 maç yok!

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Mısır Milli Takımı'yla Afrika Kupası'na katılacak. Trezeguet, bu nedenle en az 6 lig maçını kaçıracak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Trezeguet 6 maç yok!
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17 Aralık 2023 11:55
Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK deplasmanında iki gol atıp, Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyetine imza atan Trezeguet, tadı damakta bırakacak.

Mısırlı sol kanat oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılacak ve ülkesinin de yer alacağı Afrika Kupası'nda boy gösterecek.

Bordo-mavili kulübün son dönemdeki en etkili isimleri arasında gösterilen Trezeguet, Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan Afrika Kupası'nda oynayacak. Kupa, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde olacak. Mısırlı futbolcu, bu süreçte kesin olarak Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor, Manisa FK, Galatasaray ve Rizespor maçlarında forma giyemeyecek. Mısır'ın tur atlaması halinde Trezeguet'in dönüş tarihi de uzayacak.

Böyle bir olasılıkta ise 29 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında da forma giyemeyecek. Trezeguet bu sezon Trabzonspor'da 11 maça çıktı, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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