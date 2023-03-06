Trabzonspor'da Trezeguet 2 hafta yok

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet 2 hafta yok
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06 Mart 2023 10:09
Trabzonspor, Ümraniyespor maçında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trezeguet'nin sağlık durumunu açıkladı.

28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği aktarıldı. Trezeguet'nin, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trezeguet, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı  35 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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