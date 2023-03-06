Trabzonspor'da Trezeguet 2 hafta yok

Trabzonspor, Ümraniyespor maçında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trezeguet'nin sağlık durumunu açıkladı.
28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği aktarıldı. Trezeguet'nin, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trezeguet, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 35 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı.
28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği aktarıldı. Trezeguet'nin, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trezeguet, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 35 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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