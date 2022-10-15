Trabzonspor'da Trezeguet 11'e dönüyor

Trabzonspor'da, Monaco maçında sonradan oyuna giren Trezeguet, Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk 11'e dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Trezeguet 11'e dönüyor
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15 Ekim 2022 12:32
Trabzonspor 'da hafif sakatlığı nedeniyle Monaco maçında 11'de görev alamayan Trezeguet, sonradan oyuna girip, şık bir gole imza atmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Mısırlı yıldızı pazar günkü Beşiktaş deplasmanında yeniden 11'e koyacak.

Başarılı hücum oyuncusunun yanı sıra sağ bek Larsen'in de Hüseyin Türkmen'den formayı alması bekleniyor. En büyük kararsızlık sağ kanatta yaşanıyor.

Djaniny'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi alternatifler mevcut. Avcı, cumartesi günkü son antrenmanda 11'le ilgili kesin kararını verecek.

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