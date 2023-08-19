23 yaşındaki futbolcu 1.91 boyunda ve Fransız ekibiyle Ligue 1'de 71 maçta görev almayı başardı.

Trabzonspor, orta saha transferinde çalışmaları iyice hızlandırdı. Fountas ve Baniya takviyelerinin ardından merkeze 2 transfer yapmayı planlayan Trabzonspor'da liste başındaki isim; Batista Mendy.Angers forması giyen 23 yaşındaki ön libero için Fransız kulübü 10 milyon Euro'dan ilk etapta kapıyı açmıştı. Son olarak beklentilerini 6 milyon Euro'ya çektiler. Trabzonspor ise teklifini 4 milyon Euro'nun üstüne çıkardı. 1 yıl kontratı kalan Mendy için Karadeniz ekibi tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Bjelica da bu transferi çok istiyor.