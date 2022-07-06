Trabzonspor'da transfere kontenjan engeli!

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve son olarak Trezeguet' i renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, transferde dur durak bilmiyor. Enis Destan' ın kiralanması ve Koita' nın satılması kararı sonrası hücum hattına bir takviye daha yapılması bekleniyor.



WRIGHT KONTENJANA BAĞLI



Bu doğrultuda isimleri gündemde olan Güven Yalçın ve Haji Wright ile ilgili süreç devam ediyor. Geçen sezon Antalyaspor' da kiralık forma giyen ancak bonservisi Danimarka' nın SönderjyskE takımında olan Wright' ın transferinin önündeki en önemli engel takımın yabancı kontenjanının dolu olması. Eğer yer açılırsa oyuncu için son hamleler yapılacak. 24 yaşındaki golcü, bir an önce sürecin tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.



MENAJERİ KONUŞMUŞTU



Liberya asıllı ABD' li yıldızın transfer sürecini yöneten menajer Evren Şahin, Radyospor' a konuştu. Şahin," Haji Wright için kulübü SonderjyskE' ye Trabzonspor ve Hull City' den resmi teklif geldi. Trabzonspor' un teklifi masada daha güçlü. Haji Wright' ın Trabzon' a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Şu anda net rakamları paylaşmam, takdir edersiniz ki süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.



Karadeniz'den Güne Bakış'ta yer alan habere göre, forvet olmasına rağmen her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilen Wright, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını 2 kez terletti, 1 golattı.Milli takıma davet edildi Wright, Antalyaspor' da gösterdiği başarılı performansla ABD Milli Takımı' ndan da davet aldı.24 yaşındaki forvet, strain kez A Milli Takım çağrısı alırken Fas ve Uruguay ile oynadıkları maçlarda toplamda 79 dakika süre aldı, 1 gol attı.



Wright tek golünü Fas karşısında buldu. Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024' e kadar sözleşmesi bulunan1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için iki resmi açıklama gelmişti.



SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright' ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Türkiye' nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. SonderjyskE' nin 2 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Ancak daha sonra1.9 milyon euro' ya, satıştan payı da yüzde 15' e düştüğü ve işin bitmek üzere olduğu vurgulanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ