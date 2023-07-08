Trabzonspor'da transferde iki yeni hedef!

Trabzonspor, forvette Bruno Petkovic'in yanına pivot bir santrfor eklemeyi hedeflerken rotasını yeni bir isme çevirilmiş durumda. Bordo-Mavililer, kanat transferinde de listesine eklediği isimle ilk teması gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da transferde iki yeni hedef!
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08 Temmuz 2023 10:17
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

İleri uca mutlaka bir takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz devi, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'ın golcüsü Paul Onuachu için devreye girdi.

Geçen sezonun devre arasında Genk'ten 18 milyon Euro bedel ile takıma katılan Nijeryalı futbolcu için kiralama formülü devrede. 29 yaşındaki oyuncu için Belçika'dan da birçok takımın devrede olduğu bilgisine ulaşılırken, Ada ekibinin vereceği cevap bekleniyor.

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Eğer yıldız oyuncu, bir yıllığına kiralanmak isterse kulübüyle temasa geçilecek. Ancak oyuncuya ödenen bonservis nedeniyle kiralama bedelinin de yüksek olabileceği konuşuluyor. Bu doğrultuda yönetimin, maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi.

BİR DİĞER İSİM 

Bordo-Mavililer'in listesindeki bir diğer isim de Youcef Belaili... 

Son olarak Fransız ekibi Ajaccio'da forma giyen Cezayirli kanat oyuncusunun bonservisi elinde.

ÇOK YÖNLÜ 

Bu bölgeye takviye yapıp, rotasyonu genişletmek isteyen Fırtına, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı istiyor. Ayrıca Belaili'nin çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle teknik ekibin de bu transferi istediği belirtildi. Deneyimli futbolcu, sağ kanadın dışında sol kanat ve on numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. 

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