Trabzonspor'da transferde hareketli günler! Hedefte iki yıldız var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, "Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kendisinin onay verdiği 3 yabancı transferini gerçekleştirdik. Gerçekleşme aşamasında olan 2 transfer daha var" dedi ve müjdeyi verdi.
İki bölge için yoğunlaşıldı
Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Mislav Orsic'i kadrosuna katan ve geçen sezon camiada yarattığı hayal kırıklığını bu sezon yıkmayı hedefleyen Karadeniz devinde operasyonlar devam ediyor. Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor Yönetimi, iki bölge için yoğunlaştı.
Zagreb sıcak bakıyor
Gelen son bilgilere göre Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Bruno Petkovic'i isteyen Karadeniz devi, görüşmelerde sona geldi. Bu doğrultuda Zagreb temsilcisinin 2.5 milyon Euro dolaylarında önerilen bonservis bedeline sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan da 28 yaşındaki forvet ile maaş konusunda arada son pürüzler kaldı.
3 yıllık kontrat
Dinamo Zagreb'te yıllık 750 bin Euro kazanan Petkovic'e, 1.75 milyon Euro önerildi. Yıldız oyuncu ile 3 yıllık kontrat imzalanması beklenirken, arada sadece ufak pürüzler kaldı.
Schindler'in bonservisi yok
Fırtına'nın gündemindeki bir diğer isim de Alman ekibi Köln'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Kingsley Schindler'di. Orta sahada oynayabilen, asıl mevkisi sağ kanat olan ve şans verilmesi halinde sağ bekte de görev yapabilen Ganalı futbolcu ile temaslar kuruldu.
Kısa sürede bitirmek istiyorlar
29 yaşındaki oyuncu için şu anda en ciddi adayın Trabzonspor olduğu ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'de hedef, iki oyuncuyu da kısa süre içerisinde renklerine bağlamak.
Yunan yıldızlar da görüşme odasına
İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta büyük rol sahibi olan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis ile yönetimin, önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 1'er yıllık kontratı bulunan iki futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Buna göre Bakasetas ve Siopis'e, 3'er yıllık sözleşme teklif edilecek.
İki bölge için yoğunlaşıldı
Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Mislav Orsic'i kadrosuna katan ve geçen sezon camiada yarattığı hayal kırıklığını bu sezon yıkmayı hedefleyen Karadeniz devinde operasyonlar devam ediyor. Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor Yönetimi, iki bölge için yoğunlaştı.
Zagreb sıcak bakıyor
Gelen son bilgilere göre Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Bruno Petkovic'i isteyen Karadeniz devi, görüşmelerde sona geldi. Bu doğrultuda Zagreb temsilcisinin 2.5 milyon Euro dolaylarında önerilen bonservis bedeline sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan da 28 yaşındaki forvet ile maaş konusunda arada son pürüzler kaldı.
3 yıllık kontrat
Dinamo Zagreb'te yıllık 750 bin Euro kazanan Petkovic'e, 1.75 milyon Euro önerildi. Yıldız oyuncu ile 3 yıllık kontrat imzalanması beklenirken, arada sadece ufak pürüzler kaldı.
Schindler'in bonservisi yok
Fırtına'nın gündemindeki bir diğer isim de Alman ekibi Köln'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Kingsley Schindler'di. Orta sahada oynayabilen, asıl mevkisi sağ kanat olan ve şans verilmesi halinde sağ bekte de görev yapabilen Ganalı futbolcu ile temaslar kuruldu.
Kısa sürede bitirmek istiyorlar
29 yaşındaki oyuncu için şu anda en ciddi adayın Trabzonspor olduğu ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'de hedef, iki oyuncuyu da kısa süre içerisinde renklerine bağlamak.
Yunan yıldızlar da görüşme odasına
İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta büyük rol sahibi olan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis ile yönetimin, önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 1'er yıllık kontratı bulunan iki futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Buna göre Bakasetas ve Siopis'e, 3'er yıllık sözleşme teklif edilecek.