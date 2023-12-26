Trabzonspor'da transfer zirvesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı, transfer için bir araya gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da transfer zirvesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 10:49
Süper Lig'in ikinci yarısında yeni bir sayfa açarak zirve ile arasındaki farkı eritmeyi hedefleyen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, bugün (salı) İstanbul'da önemli bir zirve gerçekleştirecek.

Doğan ve Avcı'nın transfer konusundaki son detayları konuşmak için buluşacağı öğrenildi. Abdullah Avcı, özellikle stoper, orta saha ve forvet hattına takviye isterken, 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi listeye son şeklin verilmesi bekleniyor.

Bu arada ikilinin takımdan gönderilecek olan isimleri de konuşacağı öğrenilirken, özellikle teklif gelmesi muhtemel oyunculara göre transferdeki sayının artması veya azalması da gündeme gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery