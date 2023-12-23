Trabzonspor'da transfer zirvesi

Trabzonspor'da Başakşehir maçının ardından teknik patron Abdullah Avcı'nın Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi ve ara transfer planlamasına son şeklini vermesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da transfer zirvesi
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23 Aralık 2023 10:43
Trabzonspor'da ara transfer döneminde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Takımın başına geçtiği günden itibaren, "Kadro kalitesini artırmalıyız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği belirtiliyor.

Bütçe ve yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla isim de alınabilir. Bu doğrultuda Başakşehir maçı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan ile Avcı'nın bir araya gelmesi ve transfer listesine son şeklini vermesi bekleniyor.

Ayrıca takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere verilecek cevaplar ve gönderilecek futbolcular da masaya yatırılacak.

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