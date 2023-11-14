Önceki milli arada Nenad Bjelica ile yolları ayırıp Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, şampiyon hocayla çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.
Liderle puan farkını 9'a indiren bordo-mavililer, lige verilen ara sonrası kazanma serisini geliştirmek ve üst üste galibiyetler alıp zirve yarışına tam anlamıyla girmek istiyor.
Avcı, bu süreci adeta mini bir kamp gibi görüyor. Oyun anlayışını ve istediklerini daha net bir şekilde takıma aktaracak olan Abdullah hoca, 27 Kasım'daki Sivasspor maçına kadar önlerindeki yaklaşık 2 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirmek amacında.
ORSIC'İN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR
Trabzonspor'da sadece antrenman temposu olarak değil, transfer planlamasıyla ilgili de yoğun bir süreç yaşanacak. Abdullah Avcı her fırsatta "Oyuncu kalitesini artırmak zorundayız" derken, gideceklerin durumuna göre yol haritası çizilecek. Öncelikle sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mislav Orsic'in ikinci yarıda takıma dönmesi bekleniyor.
GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BAŞLADI
Hırvat kanat oyuncusunun lisansını aktif hale getirmek için 1 yabancıyla yollar ayrılmak zorunda. Devamında orta sahaya mutlaka lider bir isim alınması planlanıyor. Hatta bu transferle ilgili görüşmeler çoktan başlamış durumda.
Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis ile yolları ayırmayı planlayan Karadeniz temsilcisinde, Tonio Teklic ve Taxiarchis Fountas'la ilgili de gelişme yaşanabilir. Yerli noktasında ise Umut Bozok'un devre arasında kulüp bulması halinde gitme ihtimali hayli yüksek. Eğer gidecekler noktasında ekonomik anlamda maliyetler yükselmezse yani en az hasarla mevcut kontratlar çıkılabilirse, orta sahanın yanı sıra santrfor, stoper hatta sağ bek takviyeleri de gündeme gelecek. Ligde 6 maç sonra devre arasına girilecek, transfer dönemi ise 11 Ocak'ta başlayıp, 9 Şubat'ta tamamlanacak.
Liderle puan farkını 9'a indiren bordo-mavililer, lige verilen ara sonrası kazanma serisini geliştirmek ve üst üste galibiyetler alıp zirve yarışına tam anlamıyla girmek istiyor.
Avcı, bu süreci adeta mini bir kamp gibi görüyor. Oyun anlayışını ve istediklerini daha net bir şekilde takıma aktaracak olan Abdullah hoca, 27 Kasım'daki Sivasspor maçına kadar önlerindeki yaklaşık 2 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirmek amacında.
ORSIC'İN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR
Trabzonspor'da sadece antrenman temposu olarak değil, transfer planlamasıyla ilgili de yoğun bir süreç yaşanacak. Abdullah Avcı her fırsatta "Oyuncu kalitesini artırmak zorundayız" derken, gideceklerin durumuna göre yol haritası çizilecek. Öncelikle sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mislav Orsic'in ikinci yarıda takıma dönmesi bekleniyor.
GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BAŞLADI
Hırvat kanat oyuncusunun lisansını aktif hale getirmek için 1 yabancıyla yollar ayrılmak zorunda. Devamında orta sahaya mutlaka lider bir isim alınması planlanıyor. Hatta bu transferle ilgili görüşmeler çoktan başlamış durumda.
Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis ile yolları ayırmayı planlayan Karadeniz temsilcisinde, Tonio Teklic ve Taxiarchis Fountas'la ilgili de gelişme yaşanabilir. Yerli noktasında ise Umut Bozok'un devre arasında kulüp bulması halinde gitme ihtimali hayli yüksek. Eğer gidecekler noktasında ekonomik anlamda maliyetler yükselmezse yani en az hasarla mevcut kontratlar çıkılabilirse, orta sahanın yanı sıra santrfor, stoper hatta sağ bek takviyeleri de gündeme gelecek. Ligde 6 maç sonra devre arasına girilecek, transfer dönemi ise 11 Ocak'ta başlayıp, 9 Şubat'ta tamamlanacak.
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