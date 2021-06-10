Trabzonspor'da transfer sırası Koita'nın

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik'e imza attırarak şov yapan Trabzonspor'da sıra Koita'ya geldi. Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fırtına'nın listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere....



Karadeniz devi, Koita'ya imza attırmak için 30 Haziran'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.



Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giyen 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda bordo- mavililer için ter dökecek. Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için anlaşmasının bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Koita geçtiğimiz sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.



4. YABANCI OLACAK



Ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren 30 yaşındaki Gineli yıldız, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 4. yabancı oyuncu olacak.



