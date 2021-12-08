Trabzonspor'da transfer rotası Norveç

Karadeniz temsilcisi hücum hattını Jean Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Devre arasında iki kanat oyuncusu istiyorum" sözleri üzerine bordo-mavililer harekatını sürdürüyor. Yunan Georgios Masouras'ta Olympiakos'un 10 milyon euro'ya yakın bonservis parası istemesi üzerine Fırtına rotasını Norveç'e kırmıştı.



LİSTEDE İKİ İSİM VAR



Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen listedeki iki isim. Bodo Glimt forması giyen Solbakken 23 yaşında. Bonservis bedeli 750 bin euro. Trabzonspor'un gündemindeki diğer isim Ola Brynhildsen ise Molde'de oynuyor. Yaşı 22. Bonservis bedeli 900 bin euro.





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