Trabzonspor'da transfer rotası Norveç

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler kanat transferine çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen için temaslar sürüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da transfer rotası Norveç
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08 Aralık 2021 12:57
Karadeniz temsilcisi hücum hattını Jean Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Devre arasında iki kanat oyuncusu istiyorum" sözleri üzerine bordo-mavililer harekatını sürdürüyor. Yunan Georgios Masouras'ta Olympiakos'un 10 milyon euro'ya yakın bonservis parası istemesi üzerine Fırtına rotasını Norveç'e kırmıştı.

LİSTEDE İKİ İSİM VAR

Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen listedeki iki isim. Bodo Glimt forması giyen Solbakken 23 yaşında. Bonservis bedeli 750 bin euro. Trabzonspor'un gündemindeki diğer isim Ola Brynhildsen ise Molde'de oynuyor. Yaşı 22. Bonservis bedeli 900 bin euro.


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