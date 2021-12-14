Trabzonspor'da transfer pazarlığı!

Trabzonspor ve Olympiakos arasında Georgios Masouras transferi için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da transfer pazarlığı!
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14 Aralık 2021 11:10
Devre arası öncesi ilk transferini Jean Evrard Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı.

Avcı'nın 1 numarası

Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos'un 7 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' diyebileceği öğrenildi.


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