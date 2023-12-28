Trabzonspor'da transfer için karar verildi!

Ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da transfer için karar verildi!
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28 Aralık 2023 09:49
Trabzonspor'da Ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da görüştü.

Bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla transfer yapılmaması konusunda görüşler paylaşıldı.

Bordo-mavililerde alınan en önemli karar, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa alalım" oldu.

Karadeniz devi, direkt ilk 11'de oynayabilecek futbolcular üzerinde duracak.

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