Trabzonspor'da transfer hedefi Galatasaray maçı!

Ligde ilk maçını Antalyaspor ile Akyazı'da oynayacak olan Trabzonspor'da, özellikle stat sponsorluğunda mutlu sona ulaşılmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik direktör Nenad Bjelica, forvet, orta saha, kanat ve stoper bölgesine mutlaka takviye bekliyor.
PETKOVİC'TE RAKİPLER ARTIYOR
Eski hocası Nenad Bjelica'nın bizzat Trabzonspor'a gelmek için ikna ettiği Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb ile Bordo-Mavililer'in anlaşmasını bekliyor. Ancak İtalyan ekiplerinin son dönemde yıldız forvete olan ilgisi de dikkat çekiyor.
Cagliari'nin ardından Sampdoria'nın da 28 yaşındaki golcüyü istediği öne sürüldü. Trabzonspor cephesi, oyuncuyla çoktan anlaştığı için şu aşamada rahat. Fakat Dinamo Zagreb kulübü, diğer takımların ilgisini bonservis konusunda koz olarak kullanabilir.
BJELICA ÖZELLİKLE İSTİYOR
Santrfor noktasında 1 numaralı hedef; Bruno Petkovic. Dinamo Zagreb'in yıldızını ikna eden Trabzonspor, en geç ligin 2. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesi artık bu işi bitirmek istiyor.
Bjelica, eski öğrencisini Haziran ayından beri bekliyor ve ondan vazgeçmiyor. Ancak her şeye rağmen forvet için Trabzonspor'un listesinde B planları da var.
İKİNCİ ADAY ALMANYA'DAN
Bu isimlerden birinin Jordan Siebatcheu olduğu belirtildi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Union Berlin forması giyen 1.91 boyundaki santrforla Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında Bundesliga ekibinin bonservisi için 6 milyon Euro ödediği Jordan, toplamda çıktığı 42 maçta 5 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.
Pivot santrfor olarak görev yapan Fransız asıllı ABD'li yıldızın, İngiltere'den de bazı taliplerinin olduğu öne sürülüyor. Ancak bu takımlar genellikle Championship'ten.
Trabzonspor şu aşamada oyuncuyla ilgili maliyet araştırması yapıyor. Petkovic'in durumuna göre bu transferde harekete geçilecek.
Teknik direktör Nenad Bjelica, forvet, orta saha, kanat ve stoper bölgesine mutlaka takviye bekliyor.
PETKOVİC'TE RAKİPLER ARTIYOR
Eski hocası Nenad Bjelica'nın bizzat Trabzonspor'a gelmek için ikna ettiği Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb ile Bordo-Mavililer'in anlaşmasını bekliyor. Ancak İtalyan ekiplerinin son dönemde yıldız forvete olan ilgisi de dikkat çekiyor.
Cagliari'nin ardından Sampdoria'nın da 28 yaşındaki golcüyü istediği öne sürüldü. Trabzonspor cephesi, oyuncuyla çoktan anlaştığı için şu aşamada rahat. Fakat Dinamo Zagreb kulübü, diğer takımların ilgisini bonservis konusunda koz olarak kullanabilir.
BJELICA ÖZELLİKLE İSTİYOR
Santrfor noktasında 1 numaralı hedef; Bruno Petkovic. Dinamo Zagreb'in yıldızını ikna eden Trabzonspor, en geç ligin 2. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesi artık bu işi bitirmek istiyor.
Bjelica, eski öğrencisini Haziran ayından beri bekliyor ve ondan vazgeçmiyor. Ancak her şeye rağmen forvet için Trabzonspor'un listesinde B planları da var.
İKİNCİ ADAY ALMANYA'DAN
Bu isimlerden birinin Jordan Siebatcheu olduğu belirtildi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Union Berlin forması giyen 1.91 boyundaki santrforla Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında Bundesliga ekibinin bonservisi için 6 milyon Euro ödediği Jordan, toplamda çıktığı 42 maçta 5 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.
Pivot santrfor olarak görev yapan Fransız asıllı ABD'li yıldızın, İngiltere'den de bazı taliplerinin olduğu öne sürülüyor. Ancak bu takımlar genellikle Championship'ten.
Trabzonspor şu aşamada oyuncuyla ilgili maliyet araştırması yapıyor. Petkovic'in durumuna göre bu transferde harekete geçilecek.