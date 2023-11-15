Trabzonspor'da transfer gündemi hız kazandı

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'nın ardından Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte camiada moraller yerine geldi.
TRANSFER MESAİSİ BAŞLADI
Üst üste alınan galibiyetler ile birlikte takımın yükselişi, futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Bu anlamda devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başkan Ertuğrul Doğan yurt dışında, Abdullah Avcı ise izinde. Fakat ikili, bu duruma rağmen iletişimi asla koparmıyor.
VAKİT KAYBEDİLMEYECEK
Doğan ve Avcı, gün içerisinde sık sık telefonda konuşarak, transfer konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Gelen son haberlere göre önümüzdeki birkaç gün içerisinde Bordo-Mavili ekibin transfer rotası belirlenecek. Böylece devre arasında takıma katılacak isimlerin vakit kaybetmeden Karadeniz devine kazandırılması hedefleniyor.
TRANSFER MESAİSİ BAŞLADI
Üst üste alınan galibiyetler ile birlikte takımın yükselişi, futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Bu anlamda devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başkan Ertuğrul Doğan yurt dışında, Abdullah Avcı ise izinde. Fakat ikili, bu duruma rağmen iletişimi asla koparmıyor.
VAKİT KAYBEDİLMEYECEK
Doğan ve Avcı, gün içerisinde sık sık telefonda konuşarak, transfer konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Gelen son haberlere göre önümüzdeki birkaç gün içerisinde Bordo-Mavili ekibin transfer rotası belirlenecek. Böylece devre arasında takıma katılacak isimlerin vakit kaybetmeden Karadeniz devine kazandırılması hedefleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU