Trabzonspor'da transfer gelişmesi: Kıran kırana pazarlıklar!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, şampiyon tamamladığı sezonun gerisinde kaldı.



Hem sergilenen futbol hem de puan olarak taraftarı memnun edemeyen Bordo-mavililer, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı planlamalara hız verildi.



Başkan Doğan harekete geçiyor



Başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, takımın başına getirdiği Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile birlikte önümüzdeki sezon yeniden ayağa kalkacak Trabzonspor'un temellerini atmaya çalışıyor. Sezonun tamamlanmasıyla Trabzonspor, bu adımlarını hayata geçirecek. Sponsorluklarla birlikte mali yapılanma ve sportif başarı için kadro planlamasının yüzde 70'ni oluşturan Karadeniz ekibi, haziran ayının ilk haftasıyla birlikte spor kamuoyunu oldukça meşgul edecek hamlelere imza atacak.



Gelen teklifler değerlendirilecek



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Nenad Bjelica, oyunculara gelebilecek teklifleri değerlendirme noktasında fikir birliğinde. Takım içersinde, değerini bulan ve hedeflenen rakamlara ulaşan her oyuncuya gelebilecek teklifler değerlendirilecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak. Başkan Doğan ve yönetimin özellikle üzerinde durduğu diğer bir konu ise gelecek sezon planları dahilinde olan ancak değerini bulsa da takımda kalmak isteyen oyuncularında takımda kalması için tüm şartlar zorlanacak.



Manolis Siopis'i Panathinaikos istiyor



2 sezondur Trabzonspor'un orta sahasında gösterdiği istilkrarlı futbol ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Manolis Siopis'e talip var. Yunan futbolcu için ülkesinin takımlarından Panathinaikos devreye girdi. YeşilBeyazlı ekibin, yaz transfer döneminde resmi adımları atacağı iddia edildi. Öte yandan Karadeniz devinin ise yıldız oyuncu için 4 milyon Euro bandında bir ücret istediği bildirildi. Bu sezon 38 maça çıkan Siopis, skora katkı yapamadı.



Djiku yeniden listeye girdi



Daha önce Abdullah Avcı döneminde Bordo-Mavililer'in kadrosuna katmayı hedeflediği Alexandru Djiku, yeniden transfer listesinde ilk sıralardaki yerini aldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki stoperin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ganalı futbolcu ise kulüp arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor ise stoperin yanında sağ bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Djiku'yu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.



Mbaye Diagne de listede



Son oynanan Fatih Karagümrük maçında Trabzonspor ağlarını havalandıran Mbaye Diagne'nin, attığı golün ardından sevinmemesi transfer iddialarını güçlendirmişti. Senegalli futbolcuyla ilgili olarak da flaş bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki tecrübeli santrforun, menajerler aracılığı ile Fırtına'ya önerildiği öne sürüldü. Bu sezon 32 maça çıkan Diagne, 22 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 asist yaptı.



Petkovic'te kıran kırana pazarlık



Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımdan gidecek isimleri belirlemeye çalışırken, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda eskiden çalıştığı öğrencilerine de yönelen Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic'i çok istiyor. Bir süredir oyuncu için temasta olan Trabzonspor Yönetimi ise Zagreb temsilcisi ile bir türlü bonservis konusunda anlaşamamıştı.



Bjelica'ya sıcak bakıyor



Zagreb'in, yaklaşık olarak 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanırken, yeni formül arayışları ise yolda. Bordo Mavililer, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki forvet için 2 milyon Euro bonservis teklif edecek. Ayrıca kontrata; kupa ve gol bonusları da eklenecek. Buna göre Fırtına, yeni bir teklif yapmaya hazırlanırken, Petkovic ise Bjelica ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.



