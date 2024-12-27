Trabzonspor'da Tormena için girişimler başladı!

Trabzonspor, Krasnodar forması giyen Vitor Tormena'nın transferi için girişimlere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Tormena için girişimler başladı!
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27 Aralık 2024 10:24
Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Deneyimli teknik direktör, "Mutlaka bir fırsat olursa iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye olduğunu dile getirmişti. Karadeniz devinin listesinde öne çıkan son futbolcu ise Vitor Tormena. Rusya Premier Lig takımı Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için girişimler başladı.

Brezilyalı futbolcunun, Rus ekibi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Trabzonspor, eski hocası Nenad Bjelica döneminde de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena 1 gol, 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken

OPSİYONLU KİRALIK

Sambacı için Trabzonspor'un kurmayları ön görüşmelere başladı. Bu transferin satın alma opsiyonuyla kiralama şeklinde olabileceği belirtildi.

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