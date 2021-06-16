Trabzonspor'da Tello transferine Barcelona engeli

Cristian Tello için girişimde bulunulan Trabzonspor, Barcelona'nın talebi sonrasında geri adım attı

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Tello transferine Barcelona engeli
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16 Haziran 2021 09:03
Geçen sezon devre arasında girişimde bulunulan Cristian Tello için Trabzonspor yeniden devreye girdi… Oyuncunun Real Betis'ten ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta farklar ortaya çıksa da 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.

Bordo mavililer ödemenin vadeye yayılması için şartları zorlarken beklenmedik olay ise oyuncunun %25 bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan geldi. Katalan ekibi %25 hak için 5 milyon Euro isteyince bordo-mavililer de frene bastı.

Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona, geri adım atmadı.

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