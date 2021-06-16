Trabzonspor'da Tello transferine Barcelona engeli

Geçen sezon devre arasında girişimde bulunulan Cristian Tello için Trabzonspor yeniden devreye girdi… Oyuncunun Real Betis'ten ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta farklar ortaya çıksa da 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.



Bordo mavililer ödemenin vadeye yayılması için şartları zorlarken beklenmedik olay ise oyuncunun %25 bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan geldi. Katalan ekibi %25 hak için 5 milyon Euro isteyince bordo-mavililer de frene bastı.



Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barcelona, geri adım atmadı.