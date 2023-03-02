Trabzonspor'da 'telafi' dönemi

Şampiyonluk yolunda darbe alsa da, gelecek sezon Avrupa'dan ayrı kalmak istemeyen Trabzonspor, bundan sonraki maçlarından başarıyla ayrılarak camianın yüzünü güldürmek istiyor.



Yeni transfer Lazar Markovic ile birlikte, gençlerden takviyeli kadrosuyla ayağa kalkmak isteyen Karadeniz ekibinde futbolcuların motivasyonunun yerine gelmesi için de çalışma başlatıldı. Bordo-mavililer, bu hafta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp, taraftarından özür dilemek istiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, hafta sonu oynanacak karşılaşmaya kadar oyuncuları ayağa kaldırmaya çalıştığı öğrenildi.





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