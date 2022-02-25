Trabzonspor'da tek hesap: 3 puan...

4 maçlık galibiyet serisi bulunan Fırtına, Kayserispor'u da devirip gümbür gümbür yoluna devam etmek istiyor...



En yakın takipçisi Konya'nın 14 puan önünde bulunan Trabzonspor, spor kamuoyu tarafından şimdiden şampiyon ilan edilirken, Bordo-Mavili taraftarlar da şampiyonluğun kaçıncı hafta garantileneceğine dair matematiksel hesaplara başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı ise son idmanda yine oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. Sezon başından beri maç maç düşünerek bu noktaya geldiklerini hatırlatan tecrübeli hocanın, "Aynı ciddiyetle, kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim tek bir hesabımız var, o da 3 puan. Her rakip güçlü, her maç zor. Sonuna kadar durmak yok" dediği öğrenildi.



Maksimumu istiyor



Müthiş geçen sezonu tarihi bir şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Avcı, maksimum puanla hedefe ulaşmak istiyor. 27. haftaya girilirken 63 puanı olan Fırtına, 82'yi geçmesi halinde kulüp rekoru kıracak. 93 puanın geçilmesi durumunda ise Süper Lig tarihinde bir ilke imza atılacak.



Avcı, teknik adamlık kariyerinde Kayserispor'a karşı son mağlubiyetini 2011'de aldı. Tecrübeli hoca, 11 yıllık seriyi bu akşam galibiyetle devam ettirmek istiyor.





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