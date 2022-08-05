Trabzonspor'da tek değişiklik

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.
Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.
Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.
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