Trabzonspor'da tek değişiklik

Abdullah Avcı, Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da tek değişiklik
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05 Ağustos 2022 21:12
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

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