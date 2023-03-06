Trabzonspor'da tek adaylı seçim

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan'ın tek başına seçime girmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da tek adaylı seçim
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06 Mart 2023 11:06
Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları ve kongre talebi sonrası 4 kupalı Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ederken, 25-26 Mart tarihlerinde Trabzonspor'daki en önemli seçimlerden biri yaşanacak.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın hafta içinde adaylığını açıklaması beklenirken, 3 milyar TL'yi aşan borç nedeniyle başka güçlü adayın çıkması beklenmiyor.

MART AYINDA 250 MİLYON TL'LİK ACİL ÖDEME

Ay sonuna kadar yapılması gereken, futbolcu maaşları ve bonservis taksitleri dahil 250 milyon TL'lik acil ödeme var.

BAŞARILI 4 SENENİN ARDINDAN...

Trabzonspor, başarılı geçen 4 senenin ardından tam anlamıyla büyük bir zorluk dönemi yaşıyor. 

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