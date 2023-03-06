Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları ve kongre talebi sonrası 4 kupalı Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ederken, 25-26 Mart tarihlerinde Trabzonspor'daki en önemli seçimlerden biri yaşanacak.



Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın hafta içinde adaylığını açıklaması beklenirken, 3 milyar TL'yi aşan borç nedeniyle başka güçlü adayın çıkması beklenmiyor.



MART AYINDA 250 MİLYON TL'LİK ACİL ÖDEME



Ay sonuna kadar yapılması gereken, futbolcu maaşları ve bonservis taksitleri dahil 250 milyon TL'lik acil ödeme var.



BAŞARILI 4 SENENİN ARDINDAN...



Trabzonspor, başarılı geçen 4 senenin ardından tam anlamıyla büyük bir zorluk dönemi yaşıyor.



