Trabzonspor'da tehlike: Nwakaeme için üç ay

Sözleşme yenilemek için yeniden Trabzonspor ile masaya oturacak olan Anthony Nwakaeme'de büyük bir tehlike kapıda... Bordo-mavililer üç ay içerisinde oyuncusuyla sözleşme yenilemezse, Nwakaeme yurt dışında başka bir takıma imza atabilecek.



Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, FIFA'nın Oyuncuların Transferi ve Statüsü Talimatı'na göre 6 ay öncesinden başka bir takımla anlaşma sağlayıp bunu ilan edebilecek. Ancak bu durum, Türkiye için geçerli olmuyor. Genel olarak talimatlarını FIFA ve UEFA kurallarına göre yapan Türkiye Futbol Federasyonu, bu maddeyi kuralları arasına almadı. Bu nedenle de Türk kulüpleri, ülkemizde bulunan bir takımda forma giyen bir oyuncuya sözleşmesinin bitimine 6 ay kala imza attıramıyor.



TARAFTAR SABIRSIZ



Trabzonspor taraftarı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Nwakaeme ile anlaşılması için baskı yaparken, yönetim ise futbolcunun gitmesinden yana endişe duymuyor. Golcü futbolcuya yıllık 1.5 milyon euro veren yönetim, Nwakaeme'yi yeni sözleşme için ikna edebileceğini düşünüyor.



