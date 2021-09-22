Trabzonspor'da tehlike: Nwakaeme için üç ay

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nwakaeme, sözleşmesini uzatmazsa ocak ayından itibaren Türkiye dışında bir kulübe imza atabilecek. Süper Lig'de ise böyle bir hakkı bulunmuyor.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da tehlike: Nwakaeme için üç ay
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22 Eylül 2021 09:03
Sözleşme yenilemek için yeniden Trabzonspor ile masaya oturacak olan Anthony Nwakaeme'de büyük bir tehlike kapıda... Bordo-mavililer üç ay içerisinde oyuncusuyla sözleşme yenilemezse, Nwakaeme yurt dışında başka bir takıma imza atabilecek.

Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, FIFA'nın Oyuncuların Transferi ve Statüsü Talimatı'na göre 6 ay öncesinden başka bir takımla anlaşma sağlayıp bunu ilan edebilecek. Ancak bu durum, Türkiye için geçerli olmuyor. Genel olarak talimatlarını FIFA ve UEFA kurallarına göre yapan Türkiye Futbol Federasyonu, bu maddeyi kuralları arasına almadı. Bu nedenle de Türk kulüpleri, ülkemizde bulunan bir takımda forma giyen bir oyuncuya sözleşmesinin bitimine 6 ay kala imza attıramıyor.

TARAFTAR SABIRSIZ

Trabzonspor taraftarı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Nwakaeme ile anlaşılması için baskı yaparken, yönetim ise futbolcunun gitmesinden yana endişe duymuyor. Golcü futbolcuya yıllık 1.5 milyon euro veren yönetim, Nwakaeme'yi yeni sözleşme için ikna edebileceğini düşünüyor. 


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