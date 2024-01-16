Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas sınıfı geçti!

Trabzonspor'un son üç maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, birçok eksiğin olduğu dönemde performansıyla Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas sınıfı geçti!
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16 Ocak 2024 12:15
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen üçüncülüğünü koruyan Trabzonspor'da, Taxiarchis Fountas'ın performansı sevinç yarattı. Birçok eksikle boğuşan bordo-mavili takımda son üç karşılaşmada ilk 11'de çıkan tecrübeli futbolcu, önceki günkü mücadelede ilk golünü atmayı da başardı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da gözüne girmeyi başaran Fountas'ın sezonun devamında daha fazla şans bulacağı öğrenildi. Antalyaspor maçında 84 dakika süre alan bordo-mavili futbolcu 42 kez topla buluştu. 20 pas denemesinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu %85 isabet oranı sağladı. Rakip kaleye iki isabetli şut gönderen ve bunların birisini gole çeviren Fountas savunmada da başarılıydı.

Yunan oyuncu iki top kapma girişiminin ikisini de kazanırken, girdiği 10 ikili mücadelenin de 6'sından galip ayrıldı. Zorlu mücadelede 3 pas arası yapan tecrübeli futbolcu bir de tehlike uzaklaştırdı.

FIRTINA'DA ROTA KUPAYA DÖNDÜ

Süper Lig'deki Antalyaspor beraberliğinin ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Trabzonspor ara vermeden Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, önceki günkü mücadelede forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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