Trabzonspor'da tatil yok, çalışma var

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da nerdeyse tatil bile yapamadan transfer çalışmalarını takip ediyor.



Avcı sürekli olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle görüşüyor. Deneyimli çalıştırıcı bir yandan da kulübün scout ekibinin raporlarını inceliyor.



Kadroda başta savunma hattı olmak üzere eksik yönlerin doldurulması için uğraşılıyor. Stopere iki transfer, sağ beke bir takviye, orta saha desteği ve forvet hattına güçlendirme amaçlanıyor. Bir yandan iç transferde de Nwakaeme'nin durumu izleniyor. Nijeryalı yıldız sözleşme yenilemez ve ayrılırsa kanat forvete en az Nwakaeme kalitesinde bir ismin bulunması gerekiyor. Yine benzer şekilde kiralık süresi biten Puchacz ve Stefano Denswil'in yeniden takımda kalması isteniyor.



Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacağı için fazla bol zaman da bulunmuyor. Transferlerin hem lige hem de Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetişmesi hedefleniyor.



Temkinli adımlar



Transfer çalışmalarında Trabzonspor yönetimi her anlamda temkinli ve sağlam adımlar atmaya çalışıyor. Ekonomik koşulları göz önünde bulundurmaya gayret eden bordo-mavililer, yıldız konusunda takıntılı davranmıyor.



Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldızdan daha çok takım oyuncusu olmasına önem veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da benzer şekilde yıldız konusunda herhangi bir baskıda bulunmuyor. Trabzonspor yönetimi şampiyon takıma hemen uyum sağlayacak isimlerin daha doğru olacağına inanıyor.



