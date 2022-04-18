Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk için son senaryo

Trabzonspor üst üste puan kayıpları yaşamasına rağmen Süper Lig'in en erken şampiyonu olma ihtimali devam ediyor.



Öyle ki 73 puanla zirvede bulunan ve en yakın rakibi Fenerbahçe 'ye 11 puan fark atan Fırtına, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u yener, Sarı-Lacivertliler de Rize deplasmanında takılırsa tarihi şampiyonluk gelecek.



2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, 27 Nisan'da mutlu sona ulaşmış ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.



Takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor kalan 5 haftada tüm maçlarını kazandığı takdirde ise alınacak 4 puan Trabzonspor'a yetiyor.





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