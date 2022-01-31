Trabzonspor'da taraftarlardan Dortmund modeli

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa maçıyla birlikte tribünlerde Dortmund taraftarlarının görsel şölenini örnek alacak bir modeli gerçekleştirecek.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da taraftarlardan Dortmund modeli
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31 Ocak 2022 09:19
Trabzonspor taraftarları milli aradan sonra cumartesi günü içeride oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte tribünlerde Dortmund taraftarlarının görsel şölenini örnek alacak bir modeli devreye sokacak.

Tıpkı Westfalen Stadı'nda olduğu gibi tribünlerde devasa bayraklarla birlikte çok sayıda irili ufaklı bayrak dağıtılacak ve tribünlerin tamamen bordo-mavili renklere bürünmesi sağlanacak.

Zaman içerisinde bayrak sayısının daha da artırılması ve Dortmund modelinin tam olarak uygulanması bekleniyor.

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