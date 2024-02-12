Trabzonspor'da taraftarın ilgisi çok az

Trabzonspor'da kötü gidişat nedeniyle iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalıyordu.
Son Kasımpaşa mücadelesini Papara Park'ta sadece 6 bin 200 biletli seyirci izlerken, Hatayspor karşılaşmasına da ilgi çok az.
Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 14 bin civarında ancak kombine sahiplerinin önemli bir kısmı karşılaşmalara gelmiyor.
Son Kasımpaşa mücadelesini Papara Park'ta sadece 6 bin 200 biletli seyirci izlerken, Hatayspor karşılaşmasına da ilgi çok az.
Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 14 bin civarında ancak kombine sahiplerinin önemli bir kısmı karşılaşmalara gelmiyor.