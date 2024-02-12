Trabzonspor'da taraftarın ilgisi çok az

Trabzonspor'da kötü gidişat nedeniyle iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalıyordu. Hatayspor maçında da ilgi az olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da taraftarın ilgisi çok az
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12 Şubat 2024 12:35
Trabzonspor'da kötü gidişat nedeniyle iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalıyordu.

Son Kasımpaşa mücadelesini Papara Park'ta sadece 6 bin 200 biletli seyirci izlerken, Hatayspor karşılaşmasına da ilgi çok az.

Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 14 bin civarında ancak kombine sahiplerinin önemli bir kısmı karşılaşmalara gelmiyor.

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