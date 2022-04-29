Trabzonspor'da taraftara açık idman heyecanı

Taraftarların çok istediği 'Akyazı'da antrenman' talebine teknik direktör Abdullah Avcı olumlu yanıt verirken, bugün saat 16.30'da sevenler buluşuyor. Bordo-Mavililer, Antalyaspor karşılaşması öncesi son idmanını taraftarının önünde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek.40 bin kişilik tribünlerin büyük oranda dolması beklenirken, unutulmaz bir atmosfer yaşanacak. Adeta sonraki gün oynanacak şampiyonluk maçının provası yapılacak. Taraftarların meşaleler eşliğinde görsel şölen yaratmaları bekleniyor.Trabzonspor'da en son 14 Şubat 2020 tarihinde Akyazı'da taraftara açık idman olmuştu. 2 yıl 2 ay süren hasret, tarihi şampiyonluk öncesi bugün bitecek. Öte yandan antrenmanı izlemek isteyen Bordo-Mavili futbolseverlerden herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacak.