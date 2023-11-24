Trabzonspor'da Taha'ya hazır ol mesajı

Trabzonspor teknik heyeti, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası Muhammet Taha Tepe'ye Sivasspor maçı için hazır ol mesajı verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Taha'ya hazır ol mesajı
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24 Kasım 2023 11:27
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, milli takımın Galler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama meydana gelen oyuncunun çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ancak yine de tedbir amaçlı olarak Sivasspor deplasmanında oynamama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle Sivasspor ile oynanacak olan maçta kaleyi ikinci kaleci konumundaki Muhammet Taha Tepe'nin koruması bekleniyor.

Teknik heyet, 22 yaşındaki kaleci ile görüşerek Sivasspor maçı için, "Hazır ol" mesajı verdi.

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