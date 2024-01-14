Trabzonspor'da sürpriz karar!

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Abdullah Avcı ise maç öncesi yaptığı açıklamada Yunan futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da sürpriz karar!
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14 Ocak 2024 15:09
Son güncelleme 14 Ocak 2024 15:42
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sürpriz bir karar geldi.

Bordo-mavili takımda adı son dönemde transferle gündeme gelen Anastasios Bakasetas, bu maçın kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi Bakasetas ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde bunlar var. Bazen kriz dönemleri olabilir. Bunun içinde bir gerçek. Her şey bizim için gül bahçesi olmayabilir. Biz daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Rotasyon yapamıyoruz. 3 tane Afrika Kupası'na giden var. Sakatlar var. Bakasetas'ın dizi iki haftadır ağrıyordu. Dün geceyi kötü geçirdiğini ve ağrısı olduğunu söyledi. Böyle bir tasarrufa gittik. Antrenman dahil, her şeyini veren bir oyuncu. İnsanlar, olmayan bir şey üzerinden yorum yapmasınlar." sözlerini kullandı.

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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