Trabzonspor'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişi ile çıkışa geçen Trabzonspor'da ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Bordo Mavili ekipte gelecek isimler kadar gidecek isimler de şimdiden netleşmeye başladı.
TRABZONSPOR'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Fırtına lig serüvenine devam ederken kadro konusunda da önemli gelişmeler yaşanabilir. Ocak ayı için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da iç transferde de sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği öğrenildi.
SON 3 MAÇTA ŞANS BULAMADI
Sezon başında 1.4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten kiralanan ve kısa sürede gösterdiği performansla alkış alan Mehmet Can Aydın, son 3 lig maçında süre bulamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 21 yaşındaki sağ beki yetersiz bulduğu öne sürülürken, devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
AYRILIKLAR ART ARDA YAŞANABİLİR
Avcı, bu süreçte Mehmet Can yerine Larsen'i tercih ederken; 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun sezon sonu kontratı bitiyor. İstanbulspor maçında kritik bir hata yapan ve golü yediren tecrübeli oyuncu, geldiği günden beri Trabzonspor'da beklentileri karşılayabilmiş değil. Eğer talibi çıkarsa, Trabzonspor ara transferde Larsen'i göndermeye sıcak bakıyor.
TRABZONSPOR'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Fırtına lig serüvenine devam ederken kadro konusunda da önemli gelişmeler yaşanabilir. Ocak ayı için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da iç transferde de sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği öğrenildi.
SON 3 MAÇTA ŞANS BULAMADI
Sezon başında 1.4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten kiralanan ve kısa sürede gösterdiği performansla alkış alan Mehmet Can Aydın, son 3 lig maçında süre bulamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 21 yaşındaki sağ beki yetersiz bulduğu öne sürülürken, devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
AYRILIKLAR ART ARDA YAŞANABİLİR
Avcı, bu süreçte Mehmet Can yerine Larsen'i tercih ederken; 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun sezon sonu kontratı bitiyor. İstanbulspor maçında kritik bir hata yapan ve golü yediren tecrübeli oyuncu, geldiği günden beri Trabzonspor'da beklentileri karşılayabilmiş değil. Eğer talibi çıkarsa, Trabzonspor ara transferde Larsen'i göndermeye sıcak bakıyor.
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