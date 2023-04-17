Trabzonspor'da sürpriz aday: Nenad Bjelica

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışlarına devam ediyordu.



Karadeniz ekibinde Çağdaş Atan, Sergen Yalçın, Pirlo ve Montella'nın ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi.



Bordo-Mavili yönetim, son olarak Nenad Bjelica'yı gündemine aldı.



Trabzonspor Yönetimi, Dinamo Zagreb'in ardından NK Osijek'i çalıştıran ve Ağustos ayından bu yana boşta olan Nenad Bjelica ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.





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