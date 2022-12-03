Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. İstekli görüntüsü ile dikkat çeken yıldız futbolcunun dönüşüne ise en çok sol kanattaki takım arkadaşı Mahmud Trezeguet seviniyor.Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu.Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışan ikilinin bu durumu teknik heyeti de memnun ediyor.