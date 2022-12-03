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Trabzonspor'da süper ikili: Visca & Trezeguet

Trabzonspor'un iki kanat oyuncusu Edin Visca ile Mahmud Trezeguet, Antalya kampında yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da süper ikili: Visca & Trezeguet
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03 Aralık 2022 12:32
Edin Visca
Edin Visca
Trabzonspor
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. İstekli görüntüsü ile dikkat çeken yıldız futbolcunun dönüşüne ise en çok sol kanattaki takım arkadaşı Mahmud Trezeguet seviniyor.

TREZEGUET ÇOK MUTLU

Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu.

UYUM ARTIYOR

Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışan ikilinin bu durumu teknik heyeti de memnun ediyor. 

 
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